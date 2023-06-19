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"قاسم": جنين عصيَّة على الانكسار ومقاومتها تفاجئ الاحتلال

19 يونيو 2023 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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جيبات الاحتلال التي أعطبتها المقاومة عبر العبوات الناسفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المقاومة في الضفة المحتلة صلبة وقوية، وأن الاحتلال أبعد ما يكون عن حسم المعركة ضد المقاومة في جنين شمال الضفة الغربية والتي لا تزال تفاجئه وفي جعبتها المزيد.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إن جنين تثبت اليوم مرة أخرى أنها عصية على الانكسار وحاضرة بالفعل المقاوم، وأن الاحتلال ما زال يتفاجأ في كل مرة يحاول أن ينهي المقاومة".

وأضاف: إن "الاحتلال حاول الدخول للمخيم لكنه تفاجأ بهذا الفعل النوعي والإعداد من المقاومة والبسالة العظيمة وإيقاعه في كمين محكم وإصابة جنوده وآلياته".

وتابع: "سيفشل الاحتلال في هذه المعركة وفي كل معركة يخوضها ضد شعبنا، ولن يكون له مكان على أرضنا، وعليه أن ينتظر مزيدًا من المقاومة في قادم الأيام".

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وعدَّ قدرة المقاومة على مفاجأة العدو بمزيد من التكتيكات والأدوات تشير إلى أنها تزداد اتساعاً أفقياً في الانتشار بالجغرافيا ورأسيًّا بالإعداد.

وأرسل قاسم التحايا للمقاتلين في كتيبة جنين من كتائب القسام وسرايا القدس ومعهم فصائل المقاومة الذين يتصدّون لعدوان الاحتلال في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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