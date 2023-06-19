جنين.. الاحتلال يعيد اعتقال نجل قيادي بـ"حماس"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، الأسير المحرَّر عاصم أبو الهيجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير جمال أبو الهيجا، من جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرَّر عاصم بعد اقتحام منزله بحي الجابريات، علماً بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن عاصم، في يناير الماضي، بعد قرابة سنةٍ من الاعتقال الإداري.

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وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو الهيجا في 27 إبريل الماضي خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مخيم جنين وبلدة قباطية، اعتدت خلالها على منزل الأسير جمال أبو الهيجا.

وكما اعتقلت والده الشيخ جمال، أربع مرات منذ عودته لوطنه عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حُكم فيه بالسجن المؤبَّد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.





المصدر / فلسطين أون لاين