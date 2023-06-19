19 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1862 الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 1939 استشهاد 78 فلسطينياً وإصابة 124 آخرين في انفجار لغم زرعه أفراد من منظمة (أرغون) الصهيونية الإرهابية في سوق مدينة حيفا.

استشهاد 78 فلسطينياً وإصابة 124 آخرين في انفجار لغم زرعه أفراد من منظمة (أرغون) الصهيونية الإرهابية في سوق مدينة حيفا. 1961 الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت، ويعلن استقلالها.

الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت، ويعلن استقلالها. 1965 انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.

انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين. 1970 إعلان مشروع (روجرز) الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب والكيان العبري.

إعلان مشروع (روجرز) الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب والكيان العبري. 1981 صدور قرار مجلس الأمن رقم (487) بشأن إدانة الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي.

صدور قرار مجلس الأمن رقم (487) بشأن إدانة الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي. 2002 عملية استشهادية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل 22 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح، وقد أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن العملية.

عملية استشهادية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل 22 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح، وقد أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن العملية. 2005 استهدف مجاهدو القسام محطة حافلات للجنود الصهاينة في مغتصبة "حجاي" شرق الخليل، ما أسفر عن مقتل اثنين من الصهاينة.

استهدف مجاهدو القسام محطة حافلات للجنود الصهاينة في مغتصبة "حجاي" شرق الخليل، ما أسفر عن مقتل اثنين من الصهاينة. 2015 كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقوم بعملية هجومية على مستوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة آخر.

كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقوم بعملية هجومية على مستوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة آخر. 2017 مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثة دهس لمصلين خارجين من مسجد فنزبري بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أدائهم لِصلاة التراويح، وقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ العملية في ذات اليوم وأفادت أنه يدعى دارين أوزبورن، وأنه يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين.

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثة دهس لمصلين خارجين من مسجد فنزبري بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أدائهم لِصلاة التراويح، وقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ العملية في ذات اليوم وأفادت أنه يدعى دارين أوزبورن، وأنه يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين. 2022 المنتخب السعودي الأولمبي يُتوَّج بكأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2022 للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان الأولمبي في النهائي.

المنتخب السعودي الأولمبي يُتوَّج بكأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2022 للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان الأولمبي في النهائي. 2022 التونسية أُنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تفوز ببطولة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية، بعد فوزها في النهائي على السويسرية بيلندا بنشيتش، وارتفع تصنيفها من الرابعة إلى الثالثة عالميًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين