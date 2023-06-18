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إعلام عبري: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز "مارين غزة"

18 يونيو 2023 . الساعة 23:36 بتوقيت القدس
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نقلت قناة عبرية مساء اليوم الأحد عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن عائدات مشروع حقل الغاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، "ستذهب للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت "القناة 13" العبرية نقلاً عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، بأن "غزة لن تستفيد من المشروع طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".

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بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن قطاع غزة لن يستفيد من حقل الغاز (Gaza Marine)، مشيرا إلى أن مصر ستنتج الغاز، وستذهب الأرباح مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وستكون غزة ستكون خارج الصورة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز صباح اليوم، للجهات المعنية لتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو: إن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاثة المعنية (إسرائيل) ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتحتفظ ”كتائب القسام“ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، هما شاؤول آرون، وهدار غولدن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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