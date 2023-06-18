اليونان.. احتجاجات في سيلانيك تنديدا بكارثة قارب الهجرة الغارق

شهدت مدينة سيلانيك اليونانية، اليوم الأحد، احتجاجات للتنديد بكارثة قارب الهجرة الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا في بحر إيجة.

وشارك عشرات الناشطين في الاحتجاجات التي جرت بالتزامن مع اقتراب سفينة سياحية من ميناء المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: "أيها السياح، استمتعوا برحلتكم في أكبر مقبرة للاجئين على مستوى أوروبا".

وأضافت اللافتة: "أكثر من 600 متوفى. عمليات الدفع، خفر السواحل اليوناني يقتل".

ومن المنتظر أن تشهد سيلانيك مظاهرة مماثلة الثلاثاء المقبل.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 79 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قارب يقلهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ أكثر من 100 آخرين تم نقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وانطلق القارب المنكوب من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية.

المصدر / الأناضول