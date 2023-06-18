"المواصلات": إدخال أول شحنة قطع غيار للدراجات النارية لغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات عن وصول أول شحنة من الإطارات وقطع الغيار للدراجات النارية، لقطاع غزة، عبر معبر "كرم أبو سالم"، بعد سنوات من منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.

وقال عرفات لـ"وكالة الرأي" الحكومية، اليوم الأحد، إن الاحتلال سمح بإدخال عدد أربعة مشاطيح محملة بإطارات الدرجات النارية، بالإضافة لكميات من قطع الغيار الخاصة بالدرجات النارية.

وذكر أن هذه الشحنة هي الأولى التي تم إدخالها، وأن هناك كميات وشحنات أخرى معدة للدخول إلى قطاع غزة، تم اعدادها من قبل التجار والمستوردين لهذه القطع.

وقال إن الشحنة التي أدخلت اليوم تشمل أغلبها إطارات للدرجات، وبها كمية قليلة من قطع الغيار، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد إدخال كميات أكبر لكافة القطع والمستلزمات.

وأشار إلى أن أسعار الإطارات وقطع الغيار ستشهد انخفاضا كبيرا في الأيام القادمة، مؤكداً أن الوزارة تتابع عملية ادخال هذه القطاع ووصولها للتجار ومن ثم المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين