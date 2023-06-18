سلطات الاحتلال تقرر اختصار مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة

صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ووفق مصادر إعلامية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو قررت منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها.

ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية.

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وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وبحسب الإذاعة فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة نتنياهو قبل نصف عام مع حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

وعلّقت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بإن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات.

وقالت حركة حماس إنها "تدين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين