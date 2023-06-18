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عطاءات لبناء 4500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

18 يونيو 2023 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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الاستيطان في الضفة الغربية- أرشيف

تحدَّثت وسيلة إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنّه تقرَّر عقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للاحتلال الإسرائيلي، لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة: إنّ "المجلس سينشر اليوم، عطاءات البناء التي ستصل لهذا العدد من أصل 10 آلاف وحدة، كان تمَّ في اجتماع لوزارة الإسكان إقرار طرحها تمهيدًا لبنائها، بدعم من وزير مالية بتسلئيل سموتريتش".

ويعدُّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

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ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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