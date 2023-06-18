مستوطنون يسرقون أغناماً للمزارعين شرق سلفيت

سرق مستوطنون، الليلة الماضية، 10 رؤوس من الأغنام من قرية ياسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، خلال تصريحات صحفية: إن "مستوطني (تفوح) سرقوا أغنامًا من منطقة (واد ياسوف) غرب البلدة، والتي تعود ملكيتها للمواطن ثائر نعيم عبيد".

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدُّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

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ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين