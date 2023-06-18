فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ضعف الدعم الحكومي ومنتجات المستوطنات يدمران قطاع الزراعة في الأغوار

اشتعال النيران في عبَّارة تقل 120 شخصاً في الفلبين

رئيس بلدية تركي يطلب إذنـًا لبناء تمثال لأردوغان والأخير يرد فورًا

مستحقو "الشؤون الاجتماعية".. معاناة متراكمة وفصول وجع يتكرر يوميًا

انفلات عصابات الاستيطان

فلسطينيو 1948 في عين العاصفة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

94  عامًا على ثورة البراق.. ما أشبه اليوم بالبارحة

أمن السلطة يعتدي على عائلة اشتية في منزلها قضاء نابلس

مهاجمة إيران أولًا وغزة ولبنان تاليًا

هدنة جديدة لمدة 72 ساعة تدخل حيز التنفيذ في السودان

18 يونيو 2023 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
...
هدنة جديدة لمدة 72 ساعة تدخل حيز التنفيذ في السودان

دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان، صباح اليوم الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

وسبق للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أن أبرما، في غالب الوقت بوساطة سعودية أمريكية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 نيسان/أبريل، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض.

الطرفان التزما إلى حد بعيد بالهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة.

اقرأ أيضًاالصحة السودانية: أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ بداية الحرب

وأكد شهود في حينه أن الهدنة وفّرت هدوءا لم يعهدوه منذ بدء القتال، إلا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف النار.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ)، وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم بأن الأوضاع لا تزال "هادئة".

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة ليل السبت عن "اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 - 21 حزيران/ يونيو".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السعودية #السودان #هدنة #اقتتال داخلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة