الصحة السودانية: أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ بداية الحرب

قال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، السبت، إن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب سقطوا منذ تفجير الصراع في السودان في منتصف أبريل/ نيسان.

وأضاف إبراهيم، أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.

وتعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، السبت، لقصف جوي أدى الى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

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ومنذ 15 أبريل/ نيسان، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية معارك ضارية بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار.

المصدر / وكالات