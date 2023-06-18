فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

22 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قتيلان وإصابة آخرين في شجار عائلي بالخليل

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الاثنين 19 يونيو

مدرب جديد لغزة الرياضي والكشف عن أخر صفقاته

عروض سعودية للبرازيل هالك

لاعب الفدائي مرشح للانتقال إلى أتليتك بلباو الإسباني

رودري يحلم بتتويج إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

مقاومون يستهدفون حاجزًا للاحتلال في الأغوار الشمالية

للأسبوع الرابع والعشرين.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

خبير زلازل تركي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويثير الرعب بين الأتراك

الصحة السودانية: أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ بداية الحرب

18 يونيو 2023 . الساعة 01:37 بتوقيت القدس
...
الصحة السودانية: أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ بداية الحرب

قال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، السبت، إن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب سقطوا منذ تفجير الصراع في السودان في منتصف أبريل/ نيسان.

وأضاف إبراهيم، أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.

وتعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، السبت، لقصف جوي أدى الى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

اقرأ أيضا: اشتباكات عنيفة بالعاصمة السودانية وتحليق مكثف للطيران

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية معارك ضارية بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السودان #الخرطوم #قوات الدعم السريع #الحرب في السودان #وزير الصحة السوداني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة