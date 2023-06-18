رئيس بلدية تركي يطلب إذنـًا لبناء تمثال لأردوغان والأخير يرد فورًا

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، التابع لحزب الشعب الجمهوري المُعارض، إذنًا لبناء تمثال للرئيس التركي.

وجاء في بيان الرئاسة التركية، الجمعة، أنه "سيكون من الأنسب تخصيص المساعدة لمواطنينا المحتاجين في بولو بحجم تكلفة بناء التمثال".

وكان أوزجان غرّد عبر حسابه في تويتر خلال إبريل الماضي قائلًا "كلمة شرف، إذا فاز طيب أردوغان في الانتخابات، سأبني له تمثالًا في أكثر الأماكن وضوحًا في بولو".

الوفاء بالوعد

ولاحقًا، أقدم شباب من حزب العدالة والتنمية في ولاية بولو (شمال) على إحضار أكياس من الأسمنت إلى مقر البلدية من أجل مطالبة رئيسها بالوفاء بوعده بعد فوز أردوغان بولاية جديدة في انتخابات الإعادة التي جرت في 28 مايو الماضي.

ونشر أوزجان، تغريدة عبر تويتر قال فيها "لقد وجهت تغريدة للرئيس أردوغان قبل الانتخابات، ليتني لم أنشرها، لكن الكلمة تخرج من فم الشاب مرة واحدة".

وأضاف أنه "وفقًا للتشريع، يجب الحصول على موافقة الشخص من أجل إقامة تمثال لشخص على قيد الحياة".

طلب رسمي

وتقدم أوزجان بطلب رسمي للرئاسة التركية للحصول على تصريح من أردوغان من أجل بناء تمثال له.

وعرف أوزجان بعدائه للمهاجرين واللاجئين، وأثار الجدل أكثر من مرة بتصريحاته المثيرة ضدهم، ومن ذلك إعلانه خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر إنشاء مخيمات ووضعهم فيها.

المصدر / وكالات