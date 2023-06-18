أمن السلطة يعتدي على عائلة اشتية في منزلها قضاء نابلس

اعتدت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم الأحد، على عائلة اشتية في منزلها ببلدة تل بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية بعد اقتحامه بشكل همجي، ومصادرة بعض الأوراق والهواتف.

من جهته، قال الأسير المحرر مالك اشتية: إن "قوة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة اقتحمت منزلهم في محاولة لاعتقاله.

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وبحسب مصادر محلية، فإن المحرر مالك اشتية، أمضى ما يقارب 6 أعوام في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، الأمر الذي أخر تخرجه من كلية الهندسة الصناعية في جامعة النجاح الوطنية لسنوات، أما شقيقه معاذ فلا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال، وأمضى نحو خمس سنوات في الأسر، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن شقيقتهم آمنة بلال اشتية، وفي سبتمبر الماضي بعد اعتقال دام 6 شهور، وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، اعتقلتها قوات الاحتلال بتاريخ 23/3/2022م، بعد دهم وتفتيش منزل ذويها.

يذكر أن عائلة اشتية عانت من الاحتلال كما عانت من الاعتقالات السياسية المتكررة لدى أجهزة أمن السلطة، ورغم ذلك لم تلن عزائمهم، ولم يترددوا في السير في طريق المقاومة والجهاد.

المصدر / فلسطين أون لاين