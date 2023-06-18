موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

قال وزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني، يوم السبت، إن الحكومة ستنظر في جلستها القادمة يوم الإثنين، في موضوع صرف مخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية -شيكات الشؤون الاجتماعية- قبل عيد الأضحى القادم.

وأضاف "مجدلاني" في تصريحات صحفية، "نبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية".

وتابع: "يستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة".

ويتطلع المستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية إلى صرف مخصصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيكل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية قبل عيد الأضحى لمساعدتهم على تدبر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

حجب أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية

وأوضح أن "إقدام البرنامج على حجب المساعدات عن أعداد كبيرة من الأسر يأتي نتيجة نقص التمويل الشديد الذي يواجهه بسبب حجب الولايات المتحدة الأميركية جزءاً كبيراً من مساهمتها له، وتوجهها في تحويل الدعم والتمويل إلى أوكرانيا والسودان".

المصدر / وكالات