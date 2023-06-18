18 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1805 تنصيب محمد علي واليًا عثمانيًا على مصر رسميًا بعد الثورة على الوالي خورشيد باشا.

تنصيب محمد علي واليًا عثمانيًا على مصر رسميًا بعد الثورة على الوالي خورشيد باشا. 1913 افتتاح "المؤتمر العربي الأول" في باريس الذي طالب بإقامة إدارة لا مركزية في كل الولايات العربية في الدولة العثمانية، وقد ترأس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي الذي أعدم في 6 أيار 1916 مع عدد آخر من القوميين العرب.

افتتاح "المؤتمر العربي الأول" في باريس الذي طالب بإقامة إدارة لا مركزية في كل الولايات العربية في الدولة العثمانية، وقد ترأس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي الذي أعدم في 6 أيار 1916 مع عدد آخر من القوميين العرب. 1928 الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة.

الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة. 1935 تأسيس حزب الإصلاح في القدس.

تأسيس حزب الإصلاح في القدس. 1946 عصابة أرغون الصهيونية الإرهابية تخطف ستة ضباط بريطانيين من تل الربيع والقدس.

عصابة أرغون الصهيونية الإرهابية تخطف ستة ضباط بريطانيين من تل الربيع والقدس. 1953 إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها.

إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها. 1956 جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.

جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء. 1979 التوقيع على "اتفاقية سالت-2" بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

التوقيع على "اتفاقية سالت-2" بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. 1983 سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.

سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء. 1984 اندلع إضراب عمال المناجم في بريطانيا الذي استمر حتى سنة 1985.

اندلع إضراب عمال المناجم في بريطانيا الذي استمر حتى سنة 1985. 2002 فجر القسامي محمد هزاع الغول من مخيم الفارعة بنابلس نفسه بحافلة صهيونية متجهة نحو القدس المحتلة، فقتل 20 صهيونيًا وأصيب 70 آخرين.

فجر القسامي محمد هزاع الغول من مخيم الفارعة بنابلس نفسه بحافلة صهيونية متجهة نحو القدس المحتلة، فقتل 20 صهيونيًا وأصيب 70 آخرين. 2005 استهدف مجاهدو القسام محطة حافلات للجنود الصهاينة في مغتصبة حجاي شرق الخليل ما أسفر عن مقتل اثنين من الصهاينة.

استهدف مجاهدو القسام محطة حافلات للجنود الصهاينة في مغتصبة حجاي شرق الخليل ما أسفر عن مقتل اثنين من الصهاينة. 2012 ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس الوزراء، ويعين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للداخلية ليخلفا الأمير نايف بن عبد العزيز بمناصبه.

المصدر / فلسطين أون لاين