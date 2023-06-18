22 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نفذ مقاومون فلسطينيون 22 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 5 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وبلدة السيلة الحارثية.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر، وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب معسكر عوفر وقرية دير بزيع في رام الله، وبلدات برقين وعرابة وفقوعة والسيلة الحارثية في جنين.

ورشق الشبان مركبات الاحتلال بالحجارة في مخيم عسكر وبلدات بيت فوريك وبرقة وبيتا في نابلس، بالإضافة إلى تقوع وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

المصدر / فلسطين أون لاين