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للأسبوع الرابع والعشرين.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

17 يونيو 2023 . الساعة 22:14 بتوقيت القدس
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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في عدة مناطق بكيان الاحتلال ضد خطة إضعاف القضاء التي تنوي حكومة نتنياهو القيام بها.

وتأتي الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ24 على التوالي، بعد أيام من انتخاب عضو الكنيست عن "ييش عتيد"، كارين إلهرار، كمندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة.

ودعا منظمو الاحتجاجات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين.

وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع تزامنًا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة مناطق ومفارق أخرى.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".

المصدر / وكالات
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