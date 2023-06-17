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بالفيديو مختص يحذر من وضعية نوم كارثية

17 يونيو 2023 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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مختص يحذر من وضعية نوم كارثية

حذر مختص بالعلاج الطبيعي، بمقطع فيديو متداول، من خطورة النوم على البطن، مؤكدًا أنها " وضعية كارثية".

وظهر المختص في الفيديو وهو مستلقى على السرير، وبجانبه هيكل عظمي لشكل فقرات الرقبة والظهر، وقال: هذه بالتأكيد أسوأ وضعية للنوم.

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وتابع: "تنام ورأسك مرفوع على اليسار بالكامل، ما يتسبب بعكس الوضعية الطبيعية لعمودك الفقري، فتضغط الفقرات على بعضها متسببه بضرر للأعصاب".

واستطرد: "إنها وضعية كارثية أرجوكم توقفوا عن النوم بهذه الطريقة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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