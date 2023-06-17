مختص يحذر من وضعية نوم كارثية

حذر مختص بالعلاج الطبيعي، بمقطع فيديو متداول، من خطورة النوم على البطن، مؤكدًا أنها " وضعية كارثية".

وظهر المختص في الفيديو وهو مستلقى على السرير، وبجانبه هيكل عظمي لشكل فقرات الرقبة والظهر، وقال: هذه بالتأكيد أسوأ وضعية للنوم.

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وتابع: "تنام ورأسك مرفوع على اليسار بالكامل، ما يتسبب بعكس الوضعية الطبيعية لعمودك الفقري، فتضغط الفقرات على بعضها متسببه بضرر للأعصاب".

واستطرد: "إنها وضعية كارثية أرجوكم توقفوا عن النوم بهذه الطريقة".

مختص يحذر من وضعية كارثية للنوم pic.twitter.com/MkIsuXCvr9 — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 17, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين