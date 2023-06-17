أفضل 7 فواكه تساعد في إنقاص الوزن

غزة/ مريم الشوبكي:

تعد الفاكهة وجبة طبيعية خفيفة ومغذية في الوقت نفسه إذ تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.

وبحسب عديد المواقع الإلكترونية المختصة بالصحة يوجد عدد من الفواكه المنخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية والغنية بالألياف، ما قد يساعد على إنقاص الوزن، كما يلي:

جريب فروت:

تحتوي نصف حبة جريب فروت، تزن حوالي 123 غرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط ولكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين (C).

ومن المثير للاهتمام أن مراجعة علمية حديثة توصلت إلى أن استهلاك هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم. كما أن الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، بما يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب.

التفاح:

التفاح من الثمار منخفضة السعرات الحرارية والغني بالألياف، إذ يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 غراماً من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 غرام. وتظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملاً - بدلاً من عصره - لتقليل الشعور الجوع والشهية.

التوت والفراولة:

يعد التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 غرام من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط ويوفر 36% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين (C) والمنغنيز، إضافة إلى 12% من فيتامين (K).

ويحتوي كوب واحد من الفراولة يزن 152 غرامًا على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 غرامات من الألياف الغذائية، إضافة إلى 99% الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين (C) و26% منغنيز.

الفاكهة ذات النواة:

إن ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والبرقوق والكرز والمشمش، تشتهر بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات (C) و(A)، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.

كما تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم، أي يصل وزنها إلى 150 غرامًا على 58 سعرات حرارية، في حين يحتوي كوب واحد من الكرز، يزن 138 غراماً، على 87 سعرات حرارية، وتقدم حصة من البرقوق، تزن حوالي 132 غراماً، أو أربع حبات مشمش، تقريبًا بوزن 140 غراماً، أقل من 70 سعر حراري.

الكيوي:

يحتوي الكيوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية إذ يعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين (C) و(K) وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة. وتحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن حوالي 69 غراماً على أكثر من 2 غرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 غرام من الألياف الإضافية.

البطيخ:

يعد البطيخ أحد الخيارات الرائعة لمن ينشدون إنقاص الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة والنسبة العالية من الماء في محتواه. ويوفر كوب واحد فقط من البطيخ يزن 150-170 غراماً بواقع 46-61 سعرة حرارية فقط، كما أن البطيخ غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

الموز:

يعد الموز من الثمار الغنية بالسعرات الحرارية أكثر من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة وفيتامينات (C) و(B6).

وأوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2014، أن تناول الموز يوميًا يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.