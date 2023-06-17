17 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.

اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته. 1579 البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى. 1800 الفرنسيون يعدمون بطريقة وحشية سليمان الحلبي إثر اغتياله فائد الحملة الفرنسية على مصر "كليبر".

الفرنسيون يعدمون بطريقة وحشية سليمان الحلبي إثر اغتياله فائد الحملة الفرنسية على مصر "كليبر". 1930 إعدام أبطال ثورة البراق المدرسين: عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي بسجن عكا، في أول عملية إعدام في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.

إعدام أبطال ثورة البراق المدرسين: عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي بسجن عكا، في أول عملية إعدام في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. 1967 الصين تجري تجربتها النووية الأولى.

الصين تجري تجربتها النووية الأولى. 1985 توقيع في دمشق "اتفاق دمشق" بين جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحركة أمل لوقف حرب المخيمات.

توقيع في دمشق "اتفاق دمشق" بين جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحركة أمل لوقف حرب المخيمات. 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.

انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية. 2002 قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال ولدي صبيح من بلدة الخضر أحد قادة كتائب القسام في بيت لحم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال ولدي صبيح من بلدة الخضر أحد قادة كتائب القسام في بيت لحم. 2002 انطلاق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقيادة د. حيد عبد الشافي ود. مصطفى البرغوثي.

2019 سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي مغمىً عليه في نهاية جلسة محاكمته لتعلن وفاته في نفس اليوم.

سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي مغمىً عليه في نهاية جلسة محاكمته لتعلن وفاته في نفس اليوم. 2020 محكمة فرنسية تصدر حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد (مع وقف التنفيذ) ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال.

محكمة فرنسية تصدر حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد (مع وقف التنفيذ) ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال. 2021 انطلاق مهمة الفضاء شنتشو 12 إلى محطة الفضاء المعيارية الكبيرة الصينية. وهي الرحلة المأهولة السابعة للصين.

المصدر / فلسطين أون لاين