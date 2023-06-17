17 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.
- 1579 البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.
- 1800 الفرنسيون يعدمون بطريقة وحشية سليمان الحلبي إثر اغتياله فائد الحملة الفرنسية على مصر "كليبر".
- 1930 إعدام أبطال ثورة البراق المدرسين: عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي بسجن عكا، في أول عملية إعدام في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1967 الصين تجري تجربتها النووية الأولى.
- 1985 توقيع في دمشق "اتفاق دمشق" بين جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحركة أمل لوقف حرب المخيمات.
- 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.
- 2002 قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال ولدي صبيح من بلدة الخضر أحد قادة كتائب القسام في بيت لحم.
- 2002 انطلاق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقيادة د. حيد عبد الشافي ود. مصطفى البرغوثي.
- 2019 سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي مغمىً عليه في نهاية جلسة محاكمته لتعلن وفاته في نفس اليوم.
- 2020 محكمة فرنسية تصدر حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد (مع وقف التنفيذ) ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال.
- 2021 انطلاق مهمة الفضاء شنتشو 12 إلى محطة الفضاء المعيارية الكبيرة الصينية. وهي الرحلة المأهولة السابعة للصين.
المصدر / فلسطين أون لاين