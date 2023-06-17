دراسة: الحصول على نوم جيد يقلل خطر الوفاة

يحمل النوم الجيد فوائد أكثر من كونه يمنح جسم الإنسان الراحة اللازمة، وفي المقابل قد فد يؤدي حدوث اضطراب في النوم إلى انعكاسات دائمة وخطيرة، وبخاصة إذا كان ذلك يحدث بشكل منتظم.

ووجد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن المشاركين في دراسة جديدة ممن حافظوا على جدول نوم منتظم وصحي كان خطر الوفاة المبكرة لديهم أقل بنسبة 40% مما لدى أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وهذا يعني الحصول باستمرار على سبع إلى تسع ساعات نوم.

واستخدم فريق البحث بيانات من دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين (MESA)، وهي دراسة بحثية طبية برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لتقييم 1750 مشاركا على مدى متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات.

وتم تصنيف حوالي 1015 مشاركا على أنهم ينامون "بانتظام"، بينما اعتبر 744 مشاركا "غير منتظم''، وفقا لـ Medscape، التي راجعت الدراسة. وخلال فترة المتابعة، توفي 176 شخصا.

وتشير النتائج إلى فوائد توسيع نطاق المحادثة العامة حول الحصول على "ليلة نوم جيدة" وتوسيع هذا الهدف للحصول على العديد من الليالي الجيدة من النوم، على التوالي، في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، وفقا لبحث بقيادة جون تشونغ.

وتم تقديم النتائج في الاجتماع العادي للجمعيات المهنية للنوم في إنديانابوليس، ولاية إنديانا الأسبوع الماضي.

ولطالما ارتبطت قلة النوم بالمشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

كيف تحصل على نوم جيد؟

-الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

-الاسترخاء قبل النوم بساعة على الأقل، على سبيل المثال، الاستحمام أو قراءة كتاب.

-تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة - استخدم الستائر والستائر الواقية من الرصاص وقناع العين أو سدادات الأذن إذا لزم الأمر.

-ممارسة الرياضة بانتظام خلال النهار.

-تأكد من أن مرتبتك ووسائدك وأغطيتك مريحة.

-إذا كنت تعاني من الأرق على مدى أشهر ويؤثر ذلك على حياتك اليومية، يجدر بك التحدث إلى الطبيب.

المصدر / وكالات