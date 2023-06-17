"أونروا" تعلن استئناف خدماتها في الضفة الغربية

استأنفت "الأونروا"، الجمعة، تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل مع اتحاد موظفي الضفة الغربية والإضراب عن العمل.

وقالت “الأونروا في بيان، إنها “استأنفت اليوم تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بعد نحو أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة (نقابي)”.

بدوره، قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: “ترحب أونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية، و لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب”.

ولفت لازاريني إلى أن أولويتهم القصوى “تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة”.

وبحسب المفوض العام، يأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية، دون مزيد تفاصيل.

وبدأت فرق الأونروا اعتبارا من الجمعة، تجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها في أرجاء الضفة الغربية، للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن الأسبوع القادم، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية.

وفي وقت سابق قرر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، مساء الخميس الماضي، تعليق إضرابه الذي استمر 4 أشهر متواصلة.

ومنذ سنوات تعاني الأونروا أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين