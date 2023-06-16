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عنصران في نظامنا الغذائي وراء الإصابة بسرطان القولون

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عنصران في نظامنا الغذائي وراء الإصابة بسرطان القولون

16 يونيو 2023 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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عنصران في نظامنا الغذائي وراء الإصابة بسرطان القولون

قال باحثون إن عنصرين أساسيين في نظامنا الغذائي اليومي يمكن أن يكونا السبب في ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دراسة جديدة أظهرت أن اللحوم الحمراء والسكر، وهما عنصران أساسيان في نظامنا الغذائي، يمكن أن يكونا وراء "الارتفاع الغامض" لسرطان القولون لدى الشباب، خاصة في الولايات المتحدة.

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وتأتي هذه الدراسة في وقت من المتوقع أن تتضاعف فيه وفيات سرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بحلول عام 2030. كما من المتوقع أن يكون هذا النوع السبب الأول لوفيات السرطان لدى الشباب بحلول نهاية العقد.

ووجدت الدراسة، التي نشرها فريق بحث في كليفلاند كلينك، أن تناول اللحوم الحمراء والسكر مرتبطان بالإصابة بسرطان القولون في سن صغيرة.

وقال الدكتور سونيل كاماث، أخصائي أورام الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك وكبير مؤلفي الدراسة: "لهذين العنصرين حقا علاقة قوية جدا بحدوث سرطان القولون".

وأضاف: "إنه أمر لم يتم ذكره من قبل في أبحاث سرطان القولون".

وشدد الدكتور كاماث على أن هناك أدلة كافية تشير إلى أنه من الجيد الحد من تناول اللحوم الحمراء والسكر، لكنه أبرز أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث في هذا الصدد.

المصدر / مواقع إلكترونية
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#سرطان القولون #النظام الغذائي #صحة الإنسان

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