قناة الأقصى تحصد جائزة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

حصدت قناة الأقصى الفضائية من قطاع غزة، على جائزة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ23 المقامة في العاصمة التونسية.

وجاء فوز قناة الأقصى، عن صنف الأخبار فئة التقرير التلفزيوني، بتقرير "حرق بلدة حوارة".

وتعتبر هذه الجائزة ضمن نتائج المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية في المهرجان.

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وتعرضت بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح الاثنين 27 فبراير، لاعتداءات شرسة نفذتها مجموعات المستوطنين بحماية وتسهيل قوات الاحتلال، حلفت حرائق واسعة في السيارات والممتلكات.

ويهدف المهرجان للمساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبّـي تطلّعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادّة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

يشارك فيه ممثّلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثّلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثّلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.