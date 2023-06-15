الاحتلال يواصل حصار يعبد لليوم الثالث على التوالي

تواصل قوات الاحتلال فرض حصار واغلاق شامل على بلدة يعبد لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلقت ثلاثة من مداخلها بالسواتر الترابية وترابط عدة دوريات على مدخلها الرئيسي الرابع، حيث تمنع خروج ودخول المواطنين من وإلى البلدة، فيما تنتشر العديد من دوريات الجيش في محيط البلدة.

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وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة بحق سكان بلدة يعبد، كما أنها تقوم من حين لآخر باقتحام البلدة، وسط انتشار مكثف لقواتها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرى وبلدات في جنين، منها، الجديدة، وسيريس، وميثلون، وصانور، والجربا، ومركة، وعرابة، وسط اندلاع مواجهات في ميثلون والزبابدة.

المصدر / فلسطين أون لاين