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الاحتلال يعتقل فلسطينيين و3 أطفال من جنين

03 يونيو 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة أطفال من مدينة جنين في حين اعتقلت شابين من باحات المسجد الأقصى المبارك مساء الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على شابين لم تعرف هويتهما بعد قبل أن تعتقلهما.

وخلال شهر مايو/ أيار الماضي، وثقت محافظة القدس، (143) حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال لمواطنين في أحياء مدينة القدس المحتلة، ومن بين الاعتقالات (33) طفلًا و(7) سيدات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، ثلاثة أطفال من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أوس معين، وعمار محمد، وكريم باسم، وجميعهم من عائلة أبو بكر، وذلك أثناء وجودهم جنوب البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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