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17 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

17 يونيو 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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17 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.
  • 1579 البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضمّ كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.
  • 1800 الفرنسيون يعدمون بطريقة وحشية سليمان الحلبي إثر اغتياله فائد الحملة الفرنسية على مصر "كليبر".
  • 1930 إعدام أبطال ثورة البراق المُدرسّين: عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي بسجن عكا، في أول عملية إعدام في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.
  • 1967 الصين تجري تجربتها النووية الأولى.
  • 1985 توقيع "اتفاق دمشق" في دمشق بين جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحركة أمل لوقف حرب المخيمات.
  • 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.
  • 2002 قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال ولدي صبيح من بلدة الخضر أحد قادة كتائب القسام في بيت لحم.
  • 2002 انطلاق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقيادة د. حيدر عبد الشافي ود. مصطفى البرغوثي.
  • 2019 سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي مغميًّا عليه في نهاية جلسة محاكمته لتُعلن وفاته في نفس اليوم.
  • 2020 محكمة فرنسية تصدر حكمًا بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد (مع وقف التنفيذ) ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال.
  • 2021 انطلاق مهمة الفضاء شنتشو 12 إلى محطة الفضاء المعيارية الكبيرة الصينية. وهي الرحلة المأهولة السابعة للصين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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