16 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1830 بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. 1888 توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف.

توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. 1933 عقد أول مؤتمر دوري لجماعة "الإخوان المسلمين" التي أسّسها حسن البنا في مارس 1928م.

عقد أول مؤتمر دوري لجماعة "الإخوان المسلمين" التي أسّسها حسن البنا في مارس 1928م. 1936 القائد العام البريطاني الجنرال بيرز يقرر نسف مدينة يافا القديمة ردًّا على المقاومة العنيفة التي كانت القدس ويافا ونابلس مركزها، وكانت حصيلة هذه العملية نسف 220 منزلًا وتشريد 10 آلاف فلسطيني.

القائد العام البريطاني الجنرال بيرز يقرر نسف مدينة يافا القديمة ردًّا على المقاومة العنيفة التي كانت القدس ويافا ونابلس مركزها، وكانت حصيلة هذه العملية نسف 220 منزلًا وتشريد 10 آلاف فلسطيني. 1949 الاحتلال الإسرائيلي يطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، ويقوم بتوطين مستوطنين يهود مكانهم.

الاحتلال الإسرائيلي يطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، ويقوم بتوطين مستوطنين يهود مكانهم. 1963 رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا فلا ديميروفنا تريشكوفا، تطير إلى الفضاء الخارجي على متن (فوستك 6)، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانًا فضائيًّا منفردًا دون طاقم.

رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا فلا ديميروفنا تريشكوفا، تطير إلى الفضاء الخارجي على متن (فوستك 6)، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانًا فضائيًّا منفردًا دون طاقم. 1976 شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظّمها الطلبة السود لمناهضة سياسة التمييز العنصري وقتلوا خلالها 566 طفلًا، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو.

شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظّمها الطلبة السود لمناهضة سياسة التمييز العنصري وقتلوا خلالها 566 طفلًا، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو. 1993 الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يحظر على النواب الفلسطينيين فيه الاطّلاع على تقارير أمنية وعسكرية.

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يحظر على النواب الفلسطينيين فيه الاطّلاع على تقارير أمنية وعسكرية. 2002 الاحتلال يشرع في بناء الجدار العازل لتطويق وعزل التجمعات الفلسطينية.

الاحتلال يشرع في بناء الجدار العازل لتطويق وعزل التجمعات الفلسطينية. 2012 بدء عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي تنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.

بدء عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي تنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. 2014 سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج.

سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الثمانية ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 438 ألف حالة وفاة وحوالي ثلاثة ملايين و910 آلاف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين