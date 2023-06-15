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وزارة الأسرى: هدم الاحتلال منزل الأسير الطويل سلوك إرهابي

15 يونيو 2023 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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وزارة الأسرى: هدم الاحتلال منزل الأسير الطويل سلوك إرهابي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة،: "إن هدم الاحتلال لمنزل الأسير أسامة الطويل هو سلوك إرهابي وجريمة إنسانية، يتطلب من الأطراف الدولية ذات الصلة اتخاذ مواقف حازمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس وصل "" أن سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى وذويهم التي ينتهجها الاحتلال لن تنجح في فرض إرادته على الأسرى، أو النيل من عزيمتهم وصمودهم.

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وفجّرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الطويل في الـ 13 من شباط/فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها، وفي الـ 20 من شباط/فبراير، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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