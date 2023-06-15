الاحتلال يفجّر منزل الأسير أسامة الطويل بنابلس

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الأسير أسامة الطويل، في نابلس بعد ساعات من محاصرة المنزل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضا: محدث إصابات برصاص الاحتلال في نابلس



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية وجرافات، اقتحمت مدينة نابلس من محاور عديدة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، يوم 11 تشرين أول/أكتوبر 2022، التي أدت إلى قتل الجندي بجيش الاحتلال عيدو باروخ.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزلَي الأسير أسامة الطويل والشهيد معتز الخواجا





المصدر / فلسطين أون لاين