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بالفيديو الاحتلال يفجّر منزل الأسير أسامة الطويل بنابلس

15 يونيو 2023 . الساعة 06:24 بتوقيت القدس
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تفجير منزل الأسير أسامة الطويل

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الأسير أسامة الطويل، في نابلس بعد ساعات من محاصرة المنزل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية وجرافات، اقتحمت مدينة نابلس من محاور عديدة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، يوم 11 تشرين أول/أكتوبر 2022، التي أدت إلى قتل الجندي بجيش الاحتلال عيدو باروخ.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مواجهات #تفجير منزل الأسير أسامة الطويل #عملية شافي شمرون

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