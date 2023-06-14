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النائب زعارير: تقسيم "الأقصى" لن يمر وشعبنا مستعد للتضحية في سبيله

14 يونيو 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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النائب باسم زعارير- أرشيف

قال النائب باسم زعارير: إن "تقسيم المسجد الأقصى لن يمر وشعبنا الفلسطيني مستعد للتضحية في سبيل الحفاظ عليه". 

وأضاف خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن "الاحتلال لا زال يواصل تنفيذ خطته بالسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه وذلك من خلال اتباع أساليب مختلفة أهمها استمرار الاقتحامات اليومية بحماية قوات الاحتلال.

وتابع: "هناك تضافر للجهود من جميع مؤسسات الاحتلال السياسية والتشريعية والقضاء الذي يراد له أن يشرعن تقسيم المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس صلف حكومة الاحتلال وجيشها ومؤسساته والحقد الدفين لديهم لتوظيف تعاليم تلمودية باطلة للسيطرة على الأقصى وفتح جهة وحرب دينية مع العالم العربي والإسلامي.

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وانطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم، مؤكدة على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بدءًا من 19 يونيو القادم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في (كنيست) الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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