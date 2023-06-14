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الأسير "دراغمة" يدخل عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال

14 يونيو 2023 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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الأسير بكر دراغمة- أرشيف

دخل الأسير بكر دراغمة (42 عاما) من طوباس بالضفة الغربية، عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ الأسير دراغمة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله عام 2002، وأُصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بـ6 أشهر، وحكم عليه الاحتلال بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، بالسّجن لمدة 22 عاما.

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كما أفاد النادي أنه وفي عام 2003، اُستشهدت شقيقة دراغمة -هبة- وهدم الاحتلال منزل عائلته، واُعتقل أشقاؤه، الذين حُرموا لاحقًا من زيارته.

وخلال سنوات أسره، تمكّن دراغمة من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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