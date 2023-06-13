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نصف مليون شيقل.. أضخم عرض مالي في الدوري الفلسطيني

13 يونيو 2023 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
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نصف مليون شيكل.. أضخم عرض مالي في الدوري الفلسطيني
غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مطلع أن أحد الأندية التي تنشط بدوري المحترفين بالضفة الغربية، قدَّم عرضًا هو الأضخم للتعاقد مع أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

وقال المصدر لـ:"فلسطين" إن نادي هلال القدس دخل في مفاوضات قوية مع النجم شهاب القنبر مهاجم جبل المكبّر للانتقال إلى صفوفه، حيث أبدى النادي موافقة مبدئية على القيمة المالية التي طلبها اللاعب.

وأوضح المصدر أن القنبر تلقى عددًا من العروض للعب في الدوري الأردني بالإضافة لعرض هلال القدس وجبل المكبّر الساعي لتجديد عقد نجم الفريق، حيث عقد اللاعب جلسة مع إدارة الهلال والتي اشترط فيها اللاعب الحصول على نفس القيمة المالية التي قدَّمها له الوحدات الأردني.

هلال القدس أبدى موافقة على طلب اللاعب والذي بلغ 130 ألف دولار أمريكي، وهو نفس العرض المقدَّم من الوحدات أي ما يقارب 460 ألف شيقل في الموسم الواحد، فيما طلب القنبر فرصة قبل الرد وتحديد وجهته القادمة.

ويعدُّ هذا أكبر عرض مالي يتم تقديمه للاعب فلسطيني منذ تطبيق نظام الاحتراف في الضفة الغربية موسم 2011/2010، حيث كان تامر صيام نجم شباب الخليل السابق صاحب أعلى عقد في دوري المحترفين بمبلغ يقارب الـ100 ألف دولار أمريكي.

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