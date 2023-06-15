15 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1831 انتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف.

انتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف. 1904 نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.

نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود. 1923 رئيس الاتحاد السوري صبحي بركات يصدر مرسومًا بتأسيس الجامعة السورية في دمشق، والمؤلفة من معهد الحقوق ومدرسة الطب والمجمع العلمي العربي ودار الآثار العربية.

رئيس الاتحاد السوري صبحي بركات يصدر مرسومًا بتأسيس الجامعة السورية في دمشق، والمؤلفة من معهد الحقوق ومدرسة الطب والمجمع العلمي العربي ودار الآثار العربية. 1957 المملكة المتحدة تُفجّر أول قنبلة هيدروجينية لها.

المملكة المتحدة تُفجّر أول قنبلة هيدروجينية لها. 1933 حكومة الانتداب البريطانية تجبر الفلسطينيين على الرحيل عن وادي حوران قرب طولكرم وتبيعه لليهود.

حكومة الانتداب البريطانية تجبر الفلسطينيين على الرحيل عن وادي حوران قرب طولكرم وتبيعه لليهود. 1972 صدور قرار إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وإصدار نشرة يومية باسم "وفا".

صدور قرار إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وإصدار نشرة يومية باسم "وفا". 1978 اغتيال علي ياسين مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت.

اغتيال علي ياسين مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت. 2002 المقاوم محمود حسن العابد من كتائب القسام يقتحم مستوطنة "دوغيت" شمال قطاع غزة ويهاجم تجمعًا للجنود والمستوطنين الإسرائيليين فيُوقع قتيلَين ويُصيب 3 آخرين قبل أن يرتقي شهيدًا.

المقاوم محمود حسن العابد من كتائب القسام يقتحم مستوطنة "دوغيت" شمال قطاع غزة ويهاجم تجمعًا للجنود والمستوطنين الإسرائيليين فيُوقع قتيلَين ويُصيب 3 آخرين قبل أن يرتقي شهيدًا. 2007 تمرُّد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الحكومة الشرعية المُنتخَبة التي تقودها حماس ووقوع أحداث عنف مؤسفة ومن أبرز العوامل التي أدت للأحداث المؤسفة عدم تسليم السلطة بقيادة فتح بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، ولاتزال محاولات إنجاز الوحدة الوطنية مُتعثّرة بسبب عدم رغبة السلطة بتحقيق شراكة مع الفصائل الفلسطينية التي تُعارض مسار التسوية وتتمسك بخيار المقاومة ضد العدو وترفض التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة.

تمرُّد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الحكومة الشرعية المُنتخَبة التي تقودها حماس ووقوع أحداث عنف مؤسفة ومن أبرز العوامل التي أدت للأحداث المؤسفة عدم تسليم السلطة بقيادة فتح بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، ولاتزال محاولات إنجاز الوحدة الوطنية مُتعثّرة بسبب عدم رغبة السلطة بتحقيق شراكة مع الفصائل الفلسطينية التي تُعارض مسار التسوية وتتمسك بخيار المقاومة ضد العدو وترفض التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة. 2014 جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية تطال عددًا كبيرًا من قيادات وكوادر ونواب حركة حماس على خلفية اختفاء 3 جنود في مدينة الخليل جنوب الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين