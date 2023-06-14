14 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1934 عُقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف إستراتيجي بين البلدين فيما عُرف باسم محور برلين/روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية.

عُقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف إستراتيجي بين البلدين فيما عُرف باسم محور برلين/روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية. 1974 قوات الاحتلال الإسرائيلي تُخلي مدينة القنطرة السورية (احتلت في 9 حزيران/ يونيو 1967).

قوات الاحتلال الإسرائيلي تُخلي مدينة القنطرة السورية (احتلت في 9 حزيران/ يونيو 1967). 1989 الملكة إليزابيث الثانية تمنح رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة وذلك بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض.

الملكة إليزابيث الثانية تمنح رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة وذلك بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض. 2015 استشهاد الشاب عبد الله غنايم 21 عامًا بعد إطلاق النار عليه بدم بارد ثم دهسه بعد مطاردته في قرية كفر مالك شمال رام الله.

استشهاد الشاب عبد الله غنايم 21 عامًا بعد إطلاق النار عليه بدم بارد ثم دهسه بعد مطاردته في قرية كفر مالك شمال رام الله. 2017 البرلمان المصري يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بالأغلبية.

البرلمان المصري يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بالأغلبية. 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة في روسيا.

المصدر / فلسطين أون لاين