14 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1934 عُقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف إستراتيجي بين البلدين فيما عُرف باسم محور برلين/روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية.
- 1974 قوات الاحتلال الإسرائيلي تُخلي مدينة القنطرة السورية (احتلت في 9 حزيران/ يونيو 1967).
- 1989 الملكة إليزابيث الثانية تمنح رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة وذلك بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض.
- 2015 استشهاد الشاب عبد الله غنايم 21 عامًا بعد إطلاق النار عليه بدم بارد ثم دهسه بعد مطاردته في قرية كفر مالك شمال رام الله.
- 2017 البرلمان المصري يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بالأغلبية.
- 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة في روسيا.
المصدر / فلسطين أون لاين