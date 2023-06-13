رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أفاد الناطق باسم اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية، رائد عميرة، بأن الاتحاد توصل إلى تفاهمات حول بنود اتفاق مع إدارة وكالة "أونروا" لإنهاء الأزمة بينهما، في اجتماعه مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والمكتب التنفيذي للجان الخدمات أمس.

وقال عميرة لصحيفة "فلسطين"، إن الاتحاد اتفق مع دائرة شؤون اللاجئين بشأن جميع بنود الاتفاق، بانتظار التوقيع عليه من إدارة "أونروا"، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستكون "حاسمة".

وأوضح أن الاتحاد توافق مع دائرة اللاجئين على بعض البنود التي كان الخلاف عليها من إدارة الوكالة، لافتًا إلى أن إضراب العاملين والاتحاد والفعاليات مستمرة إلى حين توقيع الإدارة على الاتفاق نهائيًا.

وبيّن أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا فور التوقيع رسميًا من إدارة الوكالة على بنود الاتفاق، معربًا عن أمله بأن يتوصل لاتفاق يُنهي الأزمة الممتدة منذ 4 أشهر في الأيام القليلة القادمة.

وشدد على أن "إدارة الوكالة ما تزال تنتهج سياسة التعنت تجاه مطالب العاملين واتحاد الموظفين"، موضحًا أن البنود تتضمن ضمان حقوق العاملين وإلغاء العقوبات المفروضة عليهم ودفع رواتبهم المستحقة.

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وتفجّرت الأزمة في 3 آذار/ مارس الماضي، حيث أعلن الاتحاد عن الإضراب الشامل في جميع القطاعات التابعة لـ"أونروا"، بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، "بسبب عدم احترامها للمبادرات التي تقدمت بها السلطة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي"، وفق الاتحاد.

وكان رئيس اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة، جمال عبدالله، قد أعلن في تصريح صحفي في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي عن إضراب شامل في جميع محافظات الضفة، إلى حين الوصول إلى حل مع إدارة أونروا، وتعهدها بحقوق الموظفين"، مشيرًا إلى أن المطالب تتمثل بزيادة رواتب العاملين في الضفة الغربية، بناء على مسح أظهر حاجة الموظفين لزيادة الرواتب.