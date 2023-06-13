13 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1325 الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة حول العالم.

الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة حول العالم. 1930 التوقيع على معاهدة بريطانية/عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.

التوقيع على معاهدة بريطانية/عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال. 1957 جلاء القوات البريطانية عن الأردن.

جلاء القوات البريطانية عن الأردن. 1974 مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية- القيادة العامة تقتحم مطعمًا في سهل الحولة وتحتجز 32 رهينة وتطالب تبادل أسرى وعند فشل المفاوضات فجر الفدائيون المطعم فقتل 31 صهيونياً منهم 15 جندياً واستشهد الفدائيون.

مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية- القيادة العامة تقتحم مطعمًا في سهل الحولة وتحتجز 32 رهينة وتطالب تبادل أسرى وعند فشل المفاوضات فجر الفدائيون المطعم فقتل 31 صهيونياً منهم 15 جندياً واستشهد الفدائيون. 1978 الكيان العبري ينشئ مليشيا جيش جنوب لبنان برئاسة الرائد اللبناني المنشق سعد حداد بهدف حماية الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

الكيان العبري ينشئ مليشيا جيش جنوب لبنان برئاسة الرائد اللبناني المنشق سعد حداد بهدف حماية الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. 1980 دول السوق الأوروبية المشتركة تصدر بيان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

دول السوق الأوروبية المشتركة تصدر بيان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.

الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. 2010 الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يزور غزة من معبر رفح.

الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يزور غزة من معبر رفح. 2014 الكيان العبري يعلن رسميًا فقدان 3 جنود جنوب مدينة الخليل وفي 30 حزيران عثر جيش الاحتلال عليهم مقتولين في بلدة حلول.

الكيان العبري يعلن رسميًا فقدان 3 جنود جنوب مدينة الخليل وفي 30 حزيران عثر جيش الاحتلال عليهم مقتولين في بلدة حلول. 2016 شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.

شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار. 2021 تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالي بينيت، ومشاركة القائمة العربية الموحدة، مما أنهى عهد بنيامين نتنياهو الذي دام 12 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين