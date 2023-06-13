13 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1325 الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة حول العالم.
- 1930 التوقيع على معاهدة بريطانية/عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.
- 1957 جلاء القوات البريطانية عن الأردن.
- 1974 مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية- القيادة العامة تقتحم مطعمًا في سهل الحولة وتحتجز 32 رهينة وتطالب تبادل أسرى وعند فشل المفاوضات فجر الفدائيون المطعم فقتل 31 صهيونياً منهم 15 جندياً واستشهد الفدائيون.
- 1978 الكيان العبري ينشئ مليشيا جيش جنوب لبنان برئاسة الرائد اللبناني المنشق سعد حداد بهدف حماية الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
- 1980 دول السوق الأوروبية المشتركة تصدر بيان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
- 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
- 2010 الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يزور غزة من معبر رفح.
- 2014 الكيان العبري يعلن رسميًا فقدان 3 جنود جنوب مدينة الخليل وفي 30 حزيران عثر جيش الاحتلال عليهم مقتولين في بلدة حلول.
- 2016 شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.
- 2021 تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالي بينيت، ومشاركة القائمة العربية الموحدة، مما أنهى عهد بنيامين نتنياهو الذي دام 12 سنة.
المصدر / فلسطين أون لاين