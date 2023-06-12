أسيران محرران مضربان عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية

يواصل المعتقلان السياسيان في سجون السلطة بالضفة الغربية عبد الرحمن خدرج من قلقيلية، ومعد كنعان من جنين الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهما.

وقالت الداعية زهرة خدرج: "إن ابن عمها الأسير المحرر عبد الرحمن أعلن الإضراب عن الطعام فور اعتقاله من قبل جهاز المخابرات يوم أمس الأحد".

وأوضحت خدرج أن عبد الرحمن استدعي يوم الخميس الماضي لعدة ساعات لدى أجهزة السلطة ثم أفرج عنه، وعاد جهاز المخابرات لاعتقاله يوم أمس.

ويواصل المعتقل السياسي المدرس، والأسير المحرر معد عماد كنعان، الإضراب عن الطعام والشراب لليوم السادس على التوالي رفضاً لاعتقاله لدى مخابرات جنين. ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل 37 مواطناً من الضفة الغربية، على خلفية مواقفهم وآرائهم وأنشطتهم السياسية والمقاومة للاحتلال.

وتغيب سجون السلطة عدداً من الأسرى المحررين، من بينهم بلال خضر حروب من الخليل، وعبد الفتاح الشريم من قلقيلية، وأنور السخل وعمران عواد ومالك كايد وهمام عصيدة من نابلس، وإسماعيل أبو شخيدم ومحمد ذيب أبو عادي وعبد الله الصوص من رام الله.

اقرأ أيضًا: مجموعة حقوقية: تزايد أعداد الاعتقالات التعسفية لدى أجهزة أمن السلطة

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالبين في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل نور الدين الشيخ لليوم الـ 9 على التوالي، وقصي الحروب لليوم الـ 6 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.. أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ267 على التوالي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكات بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسياً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبان، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس.

وخلال مايو اعتقلت أجهزة أمن السلطة اثنين من أعضاء المجالس البلدية في الضفة، و3 مطاردين للاحتلال، إضافة إلى فنان.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في الخليل بواقع 98 انتهاكاً، استهدفت طلاباً من الكتلة الإسلامية وأسرى محررين، وعدد من أنصار حماس على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين