الإعلام العبري يكشف عن إخفاقات جديدة في عملية الشهيد عدي التميمي

كشفت صحيفة عبرية، عن حصولها على وثائق تثبت الإخفاقات والفشل القيادي والعملياتي في التعامل مع الشهيد المقدسي عدي التميمي، أثناء تنفيذه عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط في أكتوبر 2022.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن "العملية تسببت بفصل ثلاثة من أفراد ما يسمى (شرطة حرس الحدود) بعد اتهامهم بأنهم فضلوا عدم الدخول في اشتباك مع الشهيد التميمي، وعدم التصرف وفق التعليمات".

وأوضحت الصحيفة، أن الشهيد التميمي وصل إلى الحاجز من اتجاه شعفاط، وأطلق النار من مسافة قصيرة جدًا، وقتلت مجندة وأصيب حارس أمن بجروح خطيرة، وتمكن حينها من الإنسحاب إلى المخيم، ولم يطلق أي من الجنود النار تجاهه، ما أثار الكثير من التساؤلات حول سلوك وتصرف الجنود.

وأفادت بأن من تم اختياره للتحقيق في الحادثة، وهو قائد المنطقة، كان يجب أن يتم فحص سلوكه القيادي، منوهة إلى أنه وفقًا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، تبين أن حارس الأمن الذي كان في نقطة حراسة مجاورة تعرف على الشهيد التميمي وحاول إطلاق النار عليه، لكنه فشل بسبب حقيقة أن نافذة النقطة متعطلة وأنه رغم طلب الجنود ترميمها من قائدهم، إلا أنه تم تجاهل ذلك.

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كما وأظهرت الوثائق أن هناك حالة فشل وإخفاق كبير في طريقة انتشار الجنود وكذلك البنية التحتية للمكان للتعامل مع الفلسطينيين، وأن قائد الحاجز تجاهل هذه الأمور ومطالب الجنود المتكررة.

وكان قائد الحاجز قال خلال التحقيقات إنه لم يكن بالإمكان منع الهجوم لعدم وجود معلومات استخباراتية مسبقة، مبينة أن هناك فشلًا آخر يتمثل في السماح بخروج الفلسطينيين من مركباتهم لإثبات هوياتهم وهو ما سمح للتميمي للخروج من المركبة وإطلاق النار.

وكشفت الوثائق أيضاً، أن مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانوا متواجدين بالمكان لم يتم اشراكهم في التحقيق والسماع لأقوالهم.

وانتقد ضباط شرطة سابقين، إجراء قائد المنطقة التحقيق بنفسه رغم أنه مسؤول عما جرى، فيما ردت شرطة الاحتلال على التقرير بالقول: إن "التحقيق جرى بشكل شفاف وتم استخلاص العبر".

المصدر / فلسطين أون لاين