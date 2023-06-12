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الاحتلال يعلن البدء في إجراءات جديدة على الحدود المصرية

12 يونيو 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعلن البدء في إجراءات جديدة على الحدود المصرية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشروع بتنفيذ ما أسمته "الإجراءات الجديدة على الحدود المصرية"، بعد عملية الحدود الأخيرة التي نفذها جندي مصري وأسفرت عن استشهاده ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع بجروح.

وقالت: إن الإجراءات الجديدة على الحدود المصرية هي "منع الاقتراب من السياج، وفي حال ورود بلاغ عن أي تحرّك غير معتاد لجندي مصري، يتم التعامل مع أنه هجوم محتمل، ويجب فورًا لبس الخوذة والاستعداد لإطلاق النار".

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وأضافت: "الافتراض الحالي بأن الجنود المصريين لم يعودوا محل ثقة وما حصل من شرطي مصري واحد قد يتكرّّر مرة أخرى".

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قد قال عقب العملية، إن "الهجوم عند الحدود المصرية ضد الفرقة 80 كان حادثًا صعبًا، لقد فقدنا جنديين ومجنَّدة في حادثة عملياتية، ومهمتنا أن نفعل كل شيء لمنع تكرار ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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