من هو محمد صلاح منفذ عملية الحدود المصرية؟ إنفوجرافيك

ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي باسمه وصورته بعد تنفيذه عملية نوعية قرب معبرالعوجا على الحدود المصرية وفلسطين المحتلة جنوبًا، فمن هو الجندي المصري محمد صلاح؟

هو شاب مصري، يدعى محمد صلاح إبراهيم، (22عامًا)، من مواليد العام 2001، في منطقة عين شمس شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.

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أكمل الدراسة الإعدادية قبل أن يلتحق بالثانوية الصناعية من أجل مساعدة شقيقه الأكبرمحمود في إعالة عائلته بعد وفاة والدهما بحادث سير.

كان يحب الرسم الذي هو أحد هواياته، وكان يلقبه أصدقاؤه بـ"الرسام"، بالإضافة لحب للسفر والرحلات.

بدأ الشهيد محمد صلاح في يونيو عام 2022 فترة التجنيد الإلزامي في جهاز الأمن المركزي التابع للشرطة المصرية، وكان يقضي فترة تجنيده في قطاع شمال سيناء قرب الحدود المصرية الفلسطينية.

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كان صلاح يظهر تعاطفًا مع قطاع غزة، وقضية فلسطين مع تزايد اعتداءات الاحتلال ضدّها، إلى أن أصبح أيقونة شعبية يصدح بها كل حر آمن بقضية فلسطين وحقها في الانعتاق من الاحتلال.

في الثالث من يونيو 2023، نفّذ محمد صلاح عملية نوعية باقتحامه الحدود ومهاجمته نقطة حراسة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدَّى لقتل مجنَّد ومجنَّدة قبل أن ينسحب من المكان.

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لاحقًا، اشتبك صلاح مع مجموعة من جنود الاحتلال، فنجح بقتل أحدهم وإصابة آخر، قبل أن يرتقي شهيدًا.





المصدر / فلسطين أون لاين