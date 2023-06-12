12 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1812 نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.

نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. 1901 اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.

اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل. 1916 شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.

شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية. 1960 الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.

الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو. 1968 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها. 1974 منظمة التحرير تتبنى برنامج التقاط العشر للعمل السياسي الذي عد بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع الكيان العبري.

منظمة التحرير تتبنى برنامج التقاط العشر للعمل السياسي الذي عد بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع الكيان العبري. 1982 وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.

وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. 2003 اغتيال الوحدات الخاصة الإسرائيلية المجاهدين صالح جرادات وفادي جرادات من سرايا القدس بسيلة الحارثية قضاء جنين.

اغتيال الوحدات الخاصة الإسرائيلية المجاهدين صالح جرادات وفادي جرادات من سرايا القدس بسيلة الحارثية قضاء جنين. 2003 مجزرة إسرائيلية جديدة في حي الشجاعية بمدينة غزة تخلف 12 شهيدًا.

مجزرة إسرائيلية جديدة في حي الشجاعية بمدينة غزة تخلف 12 شهيدًا. 2004 الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو. 2014 الأسرى الإداريون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ51 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين