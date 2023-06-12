فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشعبي والرسمي في مسألة التطبيع

مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

12 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإثنين 12 يونيو

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة نهاراً

إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

5 عادات يمارسها الأثرياء قد تغير حياتك

لعبة بالية بيعت في مزاد بـ66 ألف دولار!.. ما السبب؟

12 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

12 يونيو 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...
12 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1812 نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.
  • 1901 اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.
  • 1916 شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.
  • 1960 الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.
  • 1968 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.
  • 1974 منظمة التحرير تتبنى برنامج التقاط العشر للعمل السياسي الذي عد بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع الكيان العبري.
  • 1982 وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
  • 2003 اغتيال الوحدات الخاصة الإسرائيلية المجاهدين صالح جرادات وفادي جرادات من سرايا القدس بسيلة الحارثية قضاء جنين.
  • 2003 مجزرة إسرائيلية جديدة في حي الشجاعية بمدينة غزة تخلف 12 شهيدًا.
  • 2004 الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.
  • 2014 الأسرى الإداريون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ51 على التوالي.
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث عربية #أحداث دولية #أحداث فلسطينية #12 يونيو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة