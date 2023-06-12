12 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1812 نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.
- 1901 اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.
- 1916 شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.
- 1960 الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.
- 1968 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.
- 1974 منظمة التحرير تتبنى برنامج التقاط العشر للعمل السياسي الذي عد بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع الكيان العبري.
- 1982 وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 2003 اغتيال الوحدات الخاصة الإسرائيلية المجاهدين صالح جرادات وفادي جرادات من سرايا القدس بسيلة الحارثية قضاء جنين.
- 2003 مجزرة إسرائيلية جديدة في حي الشجاعية بمدينة غزة تخلف 12 شهيدًا.
- 2004 الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.
- 2014 الأسرى الإداريون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ51 على التوالي.
المصدر / فلسطين أون لاين