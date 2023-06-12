إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

استمرارا لمسلسل الجريمة، أُصيب شخصان من يافا بجراح متفاوتة الخطورة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة (تل أبيب) بالداخل المحتل، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بإصابة شخصين، بجراح، وقدّم الإسعافات الأولية لأحد المصابيْن، وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ثمّ نقله إلى مستشفى "فولفسون" في حولون، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأوضح بيان صدر عن الطاقم الطبيّ، أن المصاب الآخر، والذي أُصيب بجراح متوسطة، قد نُقل من المكان، بشكل ذاتيّ.

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وشهدت البلدات والمدن العربية الفلسطينية في الداخل المحتل، الجمعة الماضية،احتجاجات غاضبة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال، ولا سيّما بعد جريمة القتل الجماعي التي شهدتها يافة الناصرة، وراح ضحيتها 5 شبان الخميس الماضي.

وتأتي الجرائم في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في مكافحة الجريمة ومواجهة عصابات الإجرام وإلقاء القبض على الجناة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم، إلى 96 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48