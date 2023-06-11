تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لخطف غوندوغان قبل برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي الاتحاد السعودي يُهدد انتقال نجم مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي غوندوغان، إلى صفوف برشلونة عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأشار التقرير إلى أن غوندوغان رفض الكشف عن مستقبله بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، إثر الفوز على إنتر ميلان بنتيجة (1-0)، أمسية السبت 10 يونيو/ حزيران على الملعب الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.



وتلقى نجم مانشستر سيتي دعمًا كبيرًا من جماهير فريقه بعد تحقيق لقب المسابقة "ذات الأذنين"، حيث طالبوه بالاستمرار مع السيتي، وهو أمر تم استبعاده "نظريًا" منذ أسابيع، بعد موافقة اللاعب الشفهية على ارتداء قميص برشلونة.



وأضافت الصحيفة الكتالونية: "إذا كان الأمر يتعلق بالمال، فلا شك أن الدولي الألماني سيحزم حقائبه للعب في الفريق الجديد للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن في برشلونة يثقون في أن اللاعب يريد الاستمرار على أعلى مستوى تنافسي، وأيضًا ترغب عائلته بالإقامة في إسبانيا خلال السنوات القليلة المقبلة".



ووفقًا للعديد من المصادر، فإن برشلونة عرض على غوندوغان عقدًا لمدة 3 سنوات، بدلًا من موسمين، مع راتب أقل بقيمة تسعة ملايين يورو في الموسم الواحد، لكن النادي الكتالوني لا يضمن النجاح في تسجيل اللاعب؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني على "البلوغرانا" والأزمة المالية التي يمر بها النادي، ولهذا السبب لم يتخذ اللاعب القرار النهائي بعد.



وشارك النجم الألماني، البالغ من العمر 32 عامًا، في 51 مباراة مع السيتي هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا ومنح 7 تمريرات حاسمة، وكان صاحب الثنائية التي منحت الفريق التفوق على يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ومنذ انضمامه إلى الفريق السماوي موسم 2016-17 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، خاض غوندوغان 304 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 60 هدفًا ومنح 40 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين