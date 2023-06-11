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معا لنقابة تمثل الجميع.. مؤتمر وطني للصحفيين ينطلق بغزة اليوم

11 يونيو 2023 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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مؤتمر وطني للصحفيين ينطلق اليوم

ينطلق بعد وقت قصير من صباح اليوم الأحد، 11 حزيران، 2023، مؤتمر وطني بعنوان معاً لنقابة تمثل الجميع" في قاعة مركز رشاد الشوا بمدينة غزة، بتنظيم وإشراف الحراك الصحفي النقابي الفلسطيني.

ووفق الحراك الصحفي النقابي، يهدف المؤتمر الذي يعقد بمشاركة واسعة من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس لمواجهة سياسة التفرد بنقابة الصحفيين، وتأكيد حقوقهم، مع استمرار سيطرة فصيل واحد على النقابة، ومحاصصة المجلس الإداري للنقابة.

وإلى جانب ذلك يهدف لرفع صوت الصحفيين، وتأكيد حقهم في المشاركة في نقابة الصحفيين، وإيجاد ممثلين لهم، وتأكيد عدم شرعية وقانونية مؤتمر وانتخابات نقابة الصحفيين وما نتج عنها، وعدم الاعتراف بها.

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ووفق الحراك فإن المؤتمر سيكون جامعا لكل البيت الصحفي الفلسطيني بمختلف ألوانه وأطيافه، وأن المؤتمر من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين، والمطالبة بنقابة تمثل الجميع.

وتقدّم 23 صحفيًا بدعوى للقضاء الإداري لوقف إجراءات النقابة لـ"عدم مشروعيتها، وفقدها للأساس القانوني، وإلغاء كل ما ترتب على المؤتمر الاستثنائي وكل ما رشح عنه، على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وتم اتباع الدعوى بطلب جديد لإلغاء كل ما ترتب على اجتماع 23 مايو، لمخالفته أوامر قضائية مشروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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