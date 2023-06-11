حسنين: الإضراب عن الطعام خيار الأسرى لاستعادة حقوقهم

غزة/ محمد شويدح:

عدَّ المتحدث باسم "مكتب إعلام الأسرى" حازم حسنين، الإضراب المفتوح عن الطعام واحد من خيارات الأسرى لاستعادة حقوقهم والضغط على إدارة السجون من أجل تنفيذ مطالبهم المشروعة.

وأشار حسنين في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال والذين بلغ عددهم نحو 1083 معتقلًا إداريًّا.

وأوضح أن قرار الإداريين خوض الإضراب المفتوح جاء في ظل تصاعد الاعتقالات اليومية وفرض أحكام الاعتقال الإداري بحق الأسرى والأسيرات.

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وأكد حسنين أن الاحتلال يحاول المراوغة مع مطالب المعتقلين الإداريين للحيلولة دون تنفيذ الإضراب الجماعي، داعياً في الوقت ذاته، وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على قضيتهم العادلة.

وأعلن المعتقلون الإداريّون الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 18 يونيو/حزيران الجاري.