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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

11 يونيو 2023 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا دينية.

وأفادت مصادر رسمية ومحلية، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" ضمن الجولات الصباحية اليومية، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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