الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في القدس والضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وذلك بعد اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتدت قوات الاحتلال على الشابين جمال الغول وحمزة الغول من حي رأس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تقتادهما إلى الاعتقال.

وغي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد رحال ومحمد حنتولي من بلدة سيلة الظهر، أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري، كما اعتقلت الشاب محمد فيصل من جنين.

وطالت الاعتقالات أيضاً؛ الشاب براء رمضان كامل عرفة (21 عاماً) من عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وذلك خلال مروره عبر حاجز عسكري قرب بلدة صرة غرب نابلس.

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بدوره، رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 3713 انتهاكاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بينها 21 عملية قتل استهدفت الفلسطينيين.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بعدد (112) منشأة، وصادرت (29) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس والخليل والقدس، الأكثر تعرضاً لانتهاكات الاحتلال، بواقع (1140، 442، 410) انتهاكاً على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين