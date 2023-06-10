10 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1882 الإسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي.

الإسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي. 1961 العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية فيما عرف بالثورة العربية الكبرى، بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال.

العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية فيما عرف بالثورة العربية الكبرى، بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال. 1919 بدء أعمال لجنة كرين في فلسطين التي شكلت في مؤتمر الصلح بباريس لدراسة قضية الولايات العربية ومعرفة رغباتها.

بدء أعمال لجنة كرين في فلسطين التي شكلت في مؤتمر الصلح بباريس لدراسة قضية الولايات العربية ومعرفة رغباتها. 1967 نهاية حرب الأيام الستة بهزيمة العرب واحتلال الكيان العربي الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.

نهاية حرب الأيام الستة بهزيمة العرب واحتلال الكيان العربي الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية. 1982 وقوع معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية والإسرائيلية بعد أربعة أيام من بداية الغزو الإسرائيلي للبنان.

وقوع معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية والإسرائيلية بعد أربعة أيام من بداية الغزو الإسرائيلي للبنان. 1993 الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين

الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين 2000 مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.

مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد. 2003 محاولة فاشلة لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والاستهداف أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات.

محاولة فاشلة لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والاستهداف أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات. 2014 سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. 2018 الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية على واردات الصُلب والألمنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة مجموعة السبع في كيبك، كندا، وترفض المصادقة على البيان المشترك.

المصدر / فلسطين أون لاين