القانوع عملية الطعن فجر اليوم قرب رام الله تؤكد استمرار حضور المقاومة

قال الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانـوع إن عملية الطعن فجر اليوم على حاجز رنتيس قرب رام الله وسبقها عملية إطلاق النار على حاجز حوارة قضاء نابلس قبل يومين، تدل على أن المقاومة في الضفة الغربية حاضرة ومستمرة لمواجهة جرائم الاحتلال.

وأكد القانوع أن حواجز الاحتلال وثكناته العسكرية وكل أماكن تواجد جيشه وقطعان مستوطنيه ستظل في مرمى ضربات المقاومين، وستمضي المقاومة بكل إصرار ولن تنكسر أمام جبروت المحتل الصهيوني.

وشدد على أن جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططات حكومته الفاشية لتقسيم المسجد الأقصى لن تقابل إلا بمزيد من العمليات والمواجهة لحمايته والدفاع عنه والذود عن حياضه.

المصدر / فلسطين أون لاين